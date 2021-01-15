Якутск, , 11:42 — REGNUM В 2020 в Якутии на борьбу с коронавирусом было направлено 11,6 млрд рублей, при этом 7,5 млрд рублей из федерального бюджета, 4,1 млрд рублей из республиканского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Большая часть денег выделена на выплаты медработникам и работникам социальной сферы ковидных госпиталей. Из бюджета Якутии было выделено 2,5 млрд рублей как дополнительные к федеральным выплатам.

316 млн рублей потрачено на размещение в гостиницах медработников из «красной зоны», на лекарственное обеспечение, средства защиты, на лабораторные исследования и так далее.

«В 2021 году в резервном фонде предусмотрен один миллиард рублей на борьбу с коронавирусом. Конечно, его будет недостаточно, и в ходе исполнения госбюджета по мере развития ситуации мы будем проводить корректировки», — пояснили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 555 человек.