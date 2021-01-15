Москва, , 11:06 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 555 человек. Об этом 15 января сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Зафиксировано 555 летальных исходов», — говорится в информации. Это на 15 человек меньше, чем накануне, когда скончались 570 пациентов.

Всего в России с начала пандемии скончались 64 495 пациентов, выздоровели — 2,9 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 24 715 случаев заражения коронавирусом.