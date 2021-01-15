Белгород, , 11:19 — REGNUM В Белгородской области 15 января подтверждено 184 случая заражения коронавирусом, что на три случая больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 235 человека, двое скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В инфекционных стационарах находятся 993 пациента, из низ 143 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В целом в Белгородской области выявлено 24 тыс. 587 носителей коронавируса, выздоровели 20 тыс. 278 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода, таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 293 человека.