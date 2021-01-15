Буйнакск, Дагестан, , 11:13 — REGNUM В дагестанском городе Буйнакске продолжает увеличиваться число отравившихся водой. В связи с этим руководство города приняло решение о переводе работы школ в дистанционный режим. Об этом сообщила 15 января администрация Буйнакска на официальной странице в Instagram.

Накануне, 14 января, состоялось совещание с участием первого заместителя главы администрации Шамиля Исаева с директорами школ. Было решено приостановить очный прием детей в образовательные учреждения до 18 января в связи с массовым отравлением и заболеванием острой кишечной инфекцией. Учащиеся переведены на дистанционное обучение.

Напомним, ранее администрация сообщила о временном закрытии всех городских детских садов до 18 января. В настоящее время в городе идут работы по обеззараживанию воды в водопроводах, жителей попросили не употреблять воду до особого указания и организовали подвоз чистой питьевой воды населению водовозами.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка кишечной инфекции произошла в городе Буйнакске 11 января. На утро 15 января число заболевших увеличилось почти до 200 человек.

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