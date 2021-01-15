Буйнакск, Дагестан, , 09:24 — REGNUM В дагестанском городе Буйнакске число обратившихся за помощью к врачам с признаками отравления составило 196 человек, пишет ТАСС. Вечером 14 января власти города сообщали о 142 пострадавших. При этом в минздраве отметили снижение темпов прироста числа новых случаев отравления.

«Врачи отмечают некоторое снижение числа поступающих, за сегодня их было 22 пациента. Среди больных также преобладают дети, тяжелых случаев заболевания нет», — сообщили в минздраве РД вечером 14 января.

По данным ведомства, в Буйнакской ЦГБ на 17:00 находились на лечении 96 пациентов, из которых 76 детей и 14 взрослых.

Напомним, в Буйнакскую больницу с 11 января поступают пациенты с признаками отравления. Большая их часть — дети. Предварительно причиной массового отравления названа питьевая вода.

В городе проводят меры по очистке воды, подаваемой в дома жителей. Власти предупредили о том. что пока пользоваться водопроводной водой нельзя и организовали подвоз воды для горожан и в школы. Закрыты все детские сады, школы с 15 января переведены на «дистанционку» ориентировочно до 18 января.

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