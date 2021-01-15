Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Коммунальные службы расчищают от снега пешеходную зону через путепровод на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 15 января.

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«На вновь созданной пешеходной зоне дежурит подрядная организация, занимающаяся эксплуатацией данного объекта», — уточнили в мэрии.

С раннего утра коммунальщики обрабатывают тротуары противогололёдной смесью и расчищают пешеходную зону от снега.

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