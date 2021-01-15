Якутск, , 09:42 — REGNUM В Якутске планируют в 2022 году начать строительство нового инфекционного стационара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Читайте также: Минздрав Приморья рассказал о модернизации здравоохранения

По словам руководства минздрава Якутии, на данный момент проект находится на экспертизе. В этом году проектно-сметные работы завершаться.

Также намечено возведение клинической инфекционной больницы на 245 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Приморье приступили к реализации пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает пять основных направлений.