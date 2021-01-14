Владивосток, , 04:37 — REGNUM С начала 2021 года В Приморье приступили к реализации пятилетней программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает пять основных направлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, программа нацелена на изменения и улучшения оказания первичной медицинской помощи во всех населённых пунктах Приморья. Финансирование модернизации ведётся за счёт средств федерального бюджета (90%) и регионального софинансирования — 10%. На три года утверждён бюджет в размере более 4,5 млрд рублей.

Первое направление — строительство новых медучреждений. Их планируется построить за пять лет 28: шесть центральных районных больниц, шесть поликлиник, восемь ФАПов и восемь врачебных амбулаторий.

Второе — комплексный и выборочный капитальный ремонт. Заявлено 140 краевых медучреждений.

Третье направление — приобретение оборудования, в том числе для амбулаторного звена и центральных районных больниц. 379 единиц нового медоборудования поступит в больницы и поликлиник, из них 275 — в качестве дооснащения. Будет приобретено 104 единицы КТ, МРТ, УЗИ, рентген-оборудования.

Четвертый пункт программы — обеспечение автотранспортом. Приморье получит 343 автомобиля двойного значения — для доставки врачей и фельдшеров к пациентам и доставка пациентов в больницы.

И последнее направление — привлечение кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, причину неудачи предыдущих попыток модернизировать российскую медицину можно описать просто — большие деньги оказывались вложены без видимого эффекта. Что надо сделать, чтобы очередной раунд борьбы за лучшую медицину в России оказался более результативен, рассуждает обозреватель агентства Андрей Маленький.