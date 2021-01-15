Берлин, , 08:55 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 22 368 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 000 958.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 1113 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 44 994.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,641 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (44 159 заразившихся), Бавария (369 672) и Баден-Вюртемберг (270 036).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 10,1 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.