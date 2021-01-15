Петропавловск-Камчатский, , 06:45 — REGNUM На Камчатке на протяжении последнего времени ежесуточный прирост новых случаев заражение коронавирусом фиксируется на уровне 70. Так за последние 24 часа в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 71 человека (днём ранее — у 73), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Читайте также: В Якутии продлили ограничения из-за коронавируса

За весь период пандемии на Камчатке выявили 11 214 случаев заражения коронавирусом.

Ещё 71 жителю края, переболевшему COVID-19, закрыли больничный лист в связи с полным выздоровлением (накануне — 70). За всё время с болезнью справились 9763 человека.

В госпитали для лечения от COVID-19 направили ещё 52 пациента. Всего в ковидных стационарах находятся 583 человека. Пневмонией болеют 420 носителей коронавируса. Из 740 специально созданных в стационарах ковидных коек свободными остаются 157.

За всё время на Камчатке провели более 275,5 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, с начала 2021 года в крае не зарегистрировано новых смертельных случаев от COVID-19. С начала пандемии на Камчатке скончались 82 носителя коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса до 15 февраля, в том числе и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.