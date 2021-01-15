Якутск, , 05:35 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев продлил ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса до 15 февраля, в том числе и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, сообщили корреспонденты ИА REGNUM в оперативном штабе.

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При этом разрешена деятельность домов культуры, культурно-досуговых организаций, работа саун и бань, проведение спортивных мероприятий, но без зрителей.

Показ спектаклей и концертных программ допускается при половине загрузки зрительного зала, групповых занятий с количеством участников не более 15 человек, без проведения дискотек и иных танцевальных и интерактивных программ с участием посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о продлении или возможном ослаблении ограничений в Москве в связи с эпидемией COVID-19 будет рассматриваться на следующей неделе. Об этом сообщил 14 января мэр столицы Сергей Собянин.