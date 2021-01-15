Москва, , 05:26 — REGNUM В пятницу, 15 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −15… −13 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 16 января в Москве облачно, небольшой снег, местами метель, гололедица. Температура воздуха — −19… −17 °C.

Ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с, ночью северо-западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −18… −13 °C днём и −22… −17 °C ночью.

В субботу, 16 января, днём в столице ожидается −15… −13 °C, по области −18… −13 °C, снег, местами метель. Ночью в регионе ожидается −23… −18 °C, небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в южную часть России 17 января придёт резкое похолодание, температура воздуха будет на 10−15 градусов ниже нормы.

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