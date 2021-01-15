Богота, , 03:03 — REGNUM За последние сутки в Колумбии зарегистрирован еще 17 121 новый случай инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, 14 января сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения страны.

Всего в республике был выявлен 1 849 101 подобный факт, из которых 1 683 835 завершились выздоровлением пациентов. Также в стране от последствий заболевания COVID-19 скончался 47 491 человек, включая 367 новых летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября из-за пандемии коронавируса власти Колумбии продлили действие режима ЧС в здравоохранении до 28 февраля 2021 года.

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