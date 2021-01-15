Париж, , 00:50 — REGNUM Шесть новых случаев серьезных побочных эффектов от вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, выявлены во Франции. Об этом сообщается на сайте Национального агентства по безопасности медикаментов республики (ANSM).

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У четырех пациентов были зафиксированы аллергические реакции, а еще у двоих — тахикардия. Кроме того, был зарегистрирован летальный исход среди привитых постояльцев одного из домов престарелых. Он умер спустя два часа после того, как ему ввели указанную вакцину. Однако фактов появления аллергии у этого пациента не было обнаружено.

Также сообщается, что во Франции были подтверждены 30 случаев легких побочных эффектов от препарата Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января власти Германии начали расследование случаев смерти 10 пациентов, которые были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

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