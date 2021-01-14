Ватикан, , 21:52 — REGNUM Папе римскому Франциску и папе на покое Бенедикту XVI в четверг, 14 января, в Ватикане сделали прививки от коронавируса.

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В ближайшие дни будут вакцинированы и другие священнослужители и сотрудники служб Святого престола.

Франциск в одной из своих проповедей в январе 2021 года отметил, что делать прививку от коронавируса нужно по нескольким важным причинам: прежде всего потому, что недопустимо ставить под угрозу ни свою жизнь, ни жизнь ближних.