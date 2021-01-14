Рим, 14 января 2021, 20:40 — REGNUM Подробности о самочувствии экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони сообщает 14 января ANSA.
Сведениями поделился лечащий врач Берлускони Альберто Дзангрилло:
По словам медика, у Берлускони ухудшилось самочувствие: обострились проблемы с сердцем. Дзангрилло, узнав об этом, отправился к пациенту на юг Франции и там было принято решение о госпитализации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлускони госпитализирован в Монако 14 января. Он страдает хроническим сердечным заболеванием: летом 2016 г. Берлускони перенёс операцию по замене аортального клапана.
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