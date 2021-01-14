Ростов-на-Дону, , 19:30 — REGNUM В Ростовской области продлили действие ряда так называемых новогодних» коронавирусных ограничений, которые касаются работы предприятий общественного питания. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев 14 января.

Упаковка готовых обедов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, кафе и рестораны по-прежнему могут работать в период с 7:00 до 22:00. В остальные часы разрешено обслуживание в режиме доставки заказов или навынос. Действуют введённые в канун Нового года ограничения по допустимой площади помещения и числу посетителей.

При этом гостям теперь не нужно иметь при себе свежий результат теста на коронавирус.

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