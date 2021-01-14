Ростов-на-Дону, 14 января 2021, 19:30 — REGNUM В Ростовской области продлили действие ряда так называемых новогодних» коронавирусных ограничений, которые касаются работы предприятий общественного питания. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев 14 января.

Упаковка готовых обедов
Упаковка готовых обедов
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Так, кафе и рестораны по-прежнему могут работать в период с 7:00 до 22:00. В остальные часы разрешено обслуживание в режиме доставки заказов или навынос. Действуют введённые в канун Нового года ограничения по допустимой площади помещения и числу посетителей.

При этом гостям теперь не нужно иметь при себе свежий результат теста на коронавирус.

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