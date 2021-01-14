Архангельск, , 16:35 — REGNUM Власти Архангельска пытаются лишить лицензий три управляющие компании. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Есть у нас три управляющие компании, работа которых оценивается нами неудовлетворительно, выполняют работы крайне медленно и не всегда реагируют на жалобы жителей. Это компании «Малахит», «Фасад» и «Тайбола». Сегодня мы занимаемся лишением лицензий этих компаний на управление домами», — сообщил губернатору на заседании правительства и.о. мэра Архангельска Даниил Шапошников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске пытаются восстановить теплоснабжение — из-за аварии на ТЭЦ замерзают более ста домов.