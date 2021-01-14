Архангельск, , 16:19 — REGNUM Жители Архангельска замерзают в квартирах из-за аварии на ТЭЦ.

Как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, из-за ЧП температура теплоносителя снизилась с 110 до 95 градусов, понижение температуры воздуха в квартирах почувствовали жители более ста домов в округах Майская горка и Варавино-Фактория.

В настоящее время на ТЭЦ работает резервная турбина, тепло обещают подать в квартиры только к полуночи.

Отметим, что в Архангельске сегодня сильные морозы. Ночью температура воздуха опустится до — 39 градусов.