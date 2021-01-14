Курск, , 16:25 — REGNUM В Курскую область поступила первая в этом году партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом ИА REGNUM сообщили 14 января в пресс-службе областной администрации.

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Вакцину принял Курский областной клинический кожвендиспансер. Партия препарата рассчитана на вакцинацию 1350 человек. Дозы еще для 450 человек доставят до конца текущей недели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе действуют десять центров вакцинации: во взрослых поликлиниках Курска, областном кожвендиспансере и больнице города Железногорска. До конца января пункты вакцинации обещали организовать во всех центральных районных больницах. Пока в районах проводится только выездная иммунизация.

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