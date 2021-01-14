Вашингтон, , 15:54 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 232,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 232 943 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 23 077 437.

Также сообщается, что за это же время в США 3848 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 384 784.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 216 647 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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