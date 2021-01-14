Москва, , 15:53 — REGNUM Управление ФСИН России по Москве предпримет все необходимые действия, чтобы задержать осужденного блогера Алексея Навального до решения суда о замене ему условного срока на реальный. Об этом сообщает 14 января пресс-служба ведомства.

В УФСИН напомнили, что ранее Навального суд признал виновным в совершении уголовного преступления. Ему назначили испытательный срок на шесть лет. Осужденный должен был регулярно являться на регистрацию в органы ФСИН до истечения этого срока в конце декабря 2020 года.

Однако Навальный нарушил условия, по меньшей мере шесть раз не явившись на регистрацию. Его объявили в розыск 29 декабря минувшего года «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Учитывая указанные факты злостных нарушений, подчеркнули в ведомстве, столичное управление ФСИН «обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный».

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