Ташкент, 14 января 2021, 15:16 — REGNUM Снятый с должности министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Ташкулов назначен ректором Национального университета республики, сообщили 14 января в телеграм-канале министерства.
Ректором Ферганского политехнического института назначен Уктам Саломов, Термезский государственный университет возглавил Авазжон Марахимов.
Ранее депутат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрили кандидатуру Абдукодира Ташкулова на должность министра высшего и среднего специального образования. Ранее он возглавлял Термезский университет. Назначенный на его место Уктам Саломов работал ректором Национального университета Узбекистана, а Уктам Саломов — заместителем министра высшего образования.