Волгоград, , 15:13 — REGNUM Мужчине, напавшего с ножом на постового у здания УБЭП в Волгограде, 14 января суд вынес обвинительный приговор. Рецидивиста приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

49-летний Андрей Петренко 23 марта 2020 года в Дзержинском районе Волгограда, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал на гражданку Узбекистана. Рецидивист, который провёл в местах лишения свободы 12 лет, угрожал женщине ножом и потребовал отдать ему ценности. Она смогла вырваться и подбежала за помощью к постовому у здания УБЭП. Старший сержант полиции Владимир Тафинцев задержал нападавшего, препроводил его в КПП, где злоумышленник напал на него с ножом. От ранения в сердце полицейский скончался на месте. Рецидивиста задержали через некоторое время.

Волгоградский областной суд приговорил преступника к пожизненному лишению свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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