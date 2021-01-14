Эстремадура, , 14:59 — REGNUM Глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара вынужденно оправдывает позднее начало вакцинации жителей региона от COVID-19, объясняя это своей «неуверенностью» в эффективности вакцины. Об этом сообщила газета El Mundo.

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В течение первой недели после начала вакцинации в Экстремадуре, кампания по иммунизации осуществлялась только на протяжении трех дней. В свое оправдание Вара заявил, что процесс одобрения ковид-вакцины произошел «за исключительно короткий период времени», что ставит под сомнение безопасность препарата.

«Теперь, когда мы закончили вакцинацию в домах престарелых и уже начинаем вакцинацию медицинского персонала, я подтверждаю нашу осторожность в первые дни», — заявил Вара.

Журналисты подчеркивают, что нежелание или чрезмерная «осторожность» главы регионального правительства, который сам по профессии является судебно-медицинским экспертом и обладает медицинским дипломом, привело к возникновению подозрений в отношение неверия Вары в эффективность вакцины и необходимости в массовой иммунизации. Подчеркивается, что вакцинация постояльцев домов престарелых возобновилась 9 января.

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