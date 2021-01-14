Токио, , 14:41 — REGNUM Боузер-младший станет полноценным управляемым компаньоном в игре Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Об этом 13 января сообщило издание Eurogamer.

Из нового трейлера проекта с официального канала Nintendo стало известно, что Боузер-младший будет помогать Марио на протяжении всего прохождения игры. В одиночном режиме им будет управлять компьютер, а в кооперативном — другой игрок.

Напомним, Bowser's Fury — это новая игра в жанре платформера, которая будет доступна вместе с переиздание Super Mario 3D World на Nintendo Switch. Её релиз ожидается 12 февраля 2021 года.

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