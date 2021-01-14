Каталония, Испания, , 14:45 — REGNUM 14 января члены правительства автономного сообщества Каталония выступят перед представителями службы защиты гражданского населения Каталонии PROCICAT с целью убедить чиновников в необходимости продления действующих в регионе карантинных ограничений. Об этом сообщило агентство EFE.

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Согласно источнику EFE в местном правительстве, региональные власти будут ходатайствовать о необходимости продления ограничений до 24 января. В случае одобрения данной инициативы министр здравоохранения Каталонии Альба Вергес и министр внутренних дел Мигель Сампер объявят о решении властей в ходе на пресс-конференции во второй половине дня.

Напомним, что за последние сутки в Каталонии было зарегистрировано 4 473 новых случая заражения коронавирусом и 122 летальных исхода в результате заболевания COVID-19.

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