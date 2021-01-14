Ново-Огарево, Московская область, , 14:13 — REGNUM Развитие ситуации с новым штаммом коронавируса в ближайшее время предугадать не представляется возможным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

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«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — сказал президент.

В связи с этим в регионах необходимо очень грамотно управлять имеющимся коечным фондом.

«Чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом», — считает Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен в 25 странах Европы, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он добавил, что в числе этих государств оказалась и Россия.

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