Копенгаген, , 13:58 — REGNUM На сегодняшний день новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен в 25 странах Европы. Об этом сегодня, 14 января, в ходе брифинга сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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Он добавил, что числе этих государств оказалась и Россия.

«О выявлении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ, включая Россию», — сказал представитель ВОЗ.

Клюге добавил, что вирус, который вызывает COVID-19, как и другие вирусы, по мере своей циркуляции со временем меняется.

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«Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего озабоченность варианта SARS-CoV-2 для здравоохранения», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в середине декабря 2020 года. Учёные пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может стать более опасным, чем ранее известные. Он получил название VOC-202 012/01. При этом отмечается, что само течение коронавирусной инфекции при заражении данным штаммом коронавируса не изменяется.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день так называемый британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружен уже в более чем 40 государствах. Из них более 20 — это страны Европы.