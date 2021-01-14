Мальмё, Швеция, , 13:32 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Little Nightmares II. Его опубликовали 13 января на официальном YouTube-канале PlayStation.

В ролике показаны фрагменты из приключений Моно, главного героя игры. В ходе своих странствий маленькому протагонисту предстоит сразиться с опасными противниками и найти дорогу домой.

Релиз Little Nightmares II ожидается 11 февраля 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.

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