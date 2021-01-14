Берлин, , 13:19 — REGNUM В конце 2021 года пандемия коронавирусной инфекции в Германии будет взята под контроль. Об этом 14 января заявил на пресс-конференции в Берлине Лотар Вилер, являющийся главой входящего в систему минздрава ФРГ Института Роберта Коха.

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«В конце этого года мы будем контролировать эту пандемию. Но в настоящее время мы должны тщательно использовать все меры, направленные на ограничение социальных контактов, чтобы снизить число зараженных», — сказал он.

При этом Вилер подчеркнул, что медики, как и все, хотели бы возвращения к нормальному течению жизни, однако для этого требуется сократить число выявляемых случаев заражения SARS-CoV-2.

Также, по мнению главы Института Роберта Коха, «другого пути нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии за минувшие сутки выявили свыше 25,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.