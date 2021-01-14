Белгород, , 13:10 — REGNUM Поощрительные выплаты за работу в условиях пандемии коронавируса по состоянию на 20 декабря 2020 года получили медработники Белгородской области. Им было выплачено 130 млн рублей, сообщает 14 января региональный оперативный штаб.

Врач в защитном костюме Александр Куликов © ИА REGNUM

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По словам заместителя начальника департамента здравоохранения области Ирины Николаевой, выплаты за период с 20 по 31 декабря зачислятся до 15 января. Двойная оплата предусмотрена за работу в праздничные дни с 1 по 8 января, списки получателей сформируют до 17 января.

Выплаты медикам будут действовать включительно по декабрь 2021 года.