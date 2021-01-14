Стокгольм, , 12:30 — REGNUM По оценке главы отдела здравоохранения и медицинской помощи Ассоциации органов регионального и областного управления Эммы Спак, первые три недели в рамках первой фазы кампании по вакцинации от COVID-19 в Швеции проходят крайне успешно. Об этом она заявила в эфире телеканала SVT.

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«Подавляющее большинство тех, кому была предложена вакцина, ее получили», — заявила Спак.

По последним данным, следующая стадия вакцинации начнется в феврале текущего года, когда вакцина от COVID-19 будет предложена людям старше 70 лет и лицам с ограниченными возможностями.

Спак также отметила, что рассматривается возможность подключения к проведению вакцинации частного бизнеса, который уже начал заключать контракты, выделять дополнительный персонал и развертывать дополнительные площади для иммунизации населения.

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