Минск, , 11:58 — REGNUM Белорусский оппозиционер Мария Колесникова не жалуется на условия содержания в СИЗО Минска, куда её несколько дней назад перевезли из города Жодино. Об этом сообщила 14 января адвокат Колесниковой Людмила Казак.

Казак уточнила, что общалась с Колесниковой 12 января, когда ту допрашивали. До суда пока далеко, следствие продлили, отметила адвокат. В СИЗО к задержанной относятся очень вежливо и корректно.

«Все в порядке у неё, обживается на новом месте», — добавила Казак.

Как сообщало ИА REGNUM, члена президиума так называемого Координационного совета белорусской оппозиции Колесникову задержали в сентябре 2020 года по подозрению в призывах к захвату власти. В начале января срок ареста для оппозиционера продлили до 8 марта 2021 года.

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