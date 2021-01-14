Канберра, , 11:32 — REGNUM В Австралии могут убить спортивного голубя из США, который пересёк Тихий океан. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что 26 декабря житель пригорода Мельбурна нашёл на своём участке голубя. Мужчина выяснил, что птица зарегистрирована в США и пропала перед гонками 29 октября.

По мнению экспертов, птица могла пересечь Тихий океан (13 тыс. км) на грузовом судне. Служба по карантину и инспекции приняла решение нанять профессионала, чтобы поймать голубя. В ведомстве считают, что птица могла привезти в страну опасные болезни, поэтому её могут уничтожить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кот Ларри, который с 2011 года проживает в резиденции премьер-министра Великобритании, числясь на службе главным мышеловом, едва не поймал голубя. Произошло это на глазах у представителей прессы, которые дежурили на Даунинг-Стрит.

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