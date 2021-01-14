Белград, , 11:30 — REGNUM С 14 января граждане Албании и Северной Македонии могут въезжать в Сербию, не предъявляя отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Соответствующее решение было подписано премьер-министром Сербии Аной Брнабич 14 января, о чем она лично проинформировала своего македонского коллегу Зорана Заева по телефону.

Напомним, Албания и Северная Македония — две страны, согласившиеся принять участие в продвигаемом Белградом проекте создания Балканского «мини-Шенгена», целью которого является обеспечение четырех свобод — свободы движения людей, капитала, товаров и услуг, а также объединение промышленных потенциалов.

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