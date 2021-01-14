Москва, , 08:37 — REGNUM В Вооружённых силах РФ за прошедшие сутки 13 января от заболевания COVID-19 выздоровели 156 российских военнослужащих. Такие данные содержатся в бюллетене Минобороны России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 25 260 человек», — уточнили в министерстве.

В общей сложности с медицинского контроля по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования были сняты 97 583 человек, из них 132 военнослужащих за последние сутки.

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В ведомстве добавили, что с начала функционирования многопрофильных центров, возведённых Минобороны России в 16 регионах страны, медицинская помощь уже была оказана 14 409 пациентам, из них 4 957 человек — гражданское население. Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от коронавирусной инфекции среди личного состава Вооружённых сил России стартовала в конце ноября 2020 года. Всего планируется привить более 400 тысяч военнослужащих.