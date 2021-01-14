Москва, , 06:43 — REGNUM В четверг, 14 января, в Москве будет облачно, снег, метель, снежные заносы, гололедица. Температура воздуха — −12… −10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 15 января в Москве облачно, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха — −18… −16 °C.

Ветер северо-восточный, северный 5−11 м/с, на порывах до 12−17 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −15… −10 °C днём и −20… −15 °C ночью.

В пятницу, 15 января, днём в столице ожидается −16… −14 °C, по области −18… −13 °C, небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −22… −17 °C, небольшой снег, местами метель.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы, которые прогнозируются на текущей неделе в центре Европейской части России, нельзя однозначно связывать с внезапным стратосферным потеплением.

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