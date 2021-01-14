Любляна, , 01:05 — REGNUM Действие режима эпидемии из-за коронавируса в Словении продлено до 17 марта. Такое решение приняло словенское правительство, сообщается на его сайте.

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Решение вступает в силу 17 января. Указанный шаг объясняться увеличением заболеваемости COVID-19 в республике. Режим эпидемии был объявлен в Словении 19 октября.

Он предполагает запрет на любые массовые мероприятия и ограничение работы общественных заведений. Жителям страны запрещено без экстренной необходимости перемещаться между регионами или покидать пределы республики.

С 21:00 до 06:00 в Словении действует комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января, по сведениям словенского минздрава, число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 117 740, включая новых зарегистрированных носителей — 2092.

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