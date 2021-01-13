Женева, Швейцария, , 22:46 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 593 409 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 90 335 008 человек. Такие данные приводит 13 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 12 295 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 954 336.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют США, Великобритания, Бразилия, Россия, Германия, ЮАР, Франция, Италия, Индия и Испания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 566 186 новых случаях заражения коронавирусом и 9371 умершем пациенте с COVID-19 за сутки.