Джакарта, , 14:52 — REGNUM Эксперт по международному праву Хикмаханто Джувана заявил, что визит министра иностранных дел Китая Ван И в Джакарту является одним из способов завоевать сердца в Индонезии, сообщает Bisnis Indonesia.

По словам эксперта, Китай хочет завоевать сердца Индонезии, поскольку КНР готовился к встрече с Соединенными Штатами.

На Индонезию приходится большая доля рынка китайской продукции, государство также обладает такими природными ресурсами, как нефть, газ и уголь.

Что касается визита Ван И в Индонезию, вполне вероятно, что стороны обсудят вопросы, связанные с эпидемией коронавируса и вакцинацией.

«Попросите Китай обратить внимание на компании, в которых работают индонезийские рыбаки. Они должны уважать права человека и международные правила», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезиипригласил министра иностранных дел Китая насладиться панорамным видом и посетить несколько исторических мест вокруг озера Тоба на Суматре.

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