Москва, , 14:31 — REGNUM Рост цен на топливо в конце 2020 года связан с ростом цен на нефть и недостаточно высоким предложением внутри страны. Об этом 13 января заявил председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причем рост цен стал не типичным явлением для конца года. Обычно в этот период стоимость топлива, наоборот, снижается, отметил эксперт.

«Декабрьский рост цен не является чем-то стандартным, типичным. Обычно цены снижаются, потому что компании продают свои излишки. Но в этом году излишков было не много и в конце года нарисовался рост цен на нефть, что сделало экспорт более выгодным. Спрос подрос предложение снизилось, и мы получили рост цен», — заявил Баженов.

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