Волгоград, , 12:28 — REGNUM Ещё 262 носителя коронавируса выявлено в Волгоградской области 13 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два человека больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 265 человек, четыре пациента скончались.

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В стационарах находятся 5210 взрослых и 29 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1398 пациентов. В общей сложности инфекцию выявили у 38 тыс. 823 жителей, завершили лечение выздоровлением 36 тыс. 902 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода от осложнений на фоне СОVID-19. Всего в регионе скончались 523 пациента.