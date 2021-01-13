Джакарта, , 12:26 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявлено 11 278 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

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По состоянию на 13 января 2021 года в Индонезии выявлено 858 043 случая заражения коронавирусом.

По данным источника, в стране побит суточный рекорд по коронавирусу.

Известно, что в Индонезии за сутки 7657 человек смогли побороть коронавирус.

Однако число пациентов, умерших из-за COVID-19, продолжает расти. Данные показывают, что за последние 24 часа умерло 306 пациентов с коронавирусом. Всего эпидемия унесла жизни 24 951 человека в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Индонезии Джоко Видодо 13 января первым в стране вакцинировали от коронавируса.

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