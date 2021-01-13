Йошкар-Ола, , 12:18 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 13 января выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9835 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 8535 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 32 человека. 132 жителя республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один человек с коронавирусом. Накануне летальных случаев не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1168 человек.

По данным регионального минздрава, в инфекционных стационарах республики лечение получает 361 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 934 человека, из них у 928 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 78 пациентов, при этом госпитализированы 98 жителей Марий Эл.

Как сообщало ИА REGNUM, действие режима повышенной готовности в Марий Эл продлено до 14 февраля. Сохраняется запрет на проведение публичных массовых мероприятий. Жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Однако отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Теперь она носит рекомендательный характер.

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