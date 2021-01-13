Йошкар-Ола, , 12:12 — REGNUM В Марий Эл действие режима повышенной готовности продлено до 14 февраля. Соответствующие изменения в указ внёс глава республики Александр Евстифеев.

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Сохраняется запрет на проведение публичных массовых мероприятий. Жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Однако отменяется обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет. Теперь она носит рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца февраля в республику поступит 26 тыс. доз вакцины от коронавируса. До настоящего момента прививку сделали 805 жителей региона. При этом Евстифеев поручил проработать вопрос увеличения количества поступающих в республику доз вакцины, считая необходимым привить не менее 60% населения Марий Эл.

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