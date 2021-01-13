Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Свердловской области за 12 января было выявлено 374 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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В частности, оно заражение лабораторно подтверждено у 191 жителя Екатеринбурга. Также случаи есть в Алапаевске и Алапаевском районе, Богдановиче, Верхотурье, Ивделе, Карпинске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и ряде других территорий.

С начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили уже у 63 635 человек. Выздоровели 56 046. От COVID-19 скончались 1733 пациента, из них 15 за последние сутки.