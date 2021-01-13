Нью-Йорк, США, , 12:13 — REGNUM В многопользовательской игре Red Dead Online стартовала «неделя охотников за головами». Об этом сообщалось 12 января на официальном сайте проекта.

В рамках проведения события геймеры будут получать вдвое больше опыта роли за поимку легендарных преступников. Помимо этого, их ожидают многочисленные скидки в игровом магазине и подарки.

Red Dead Online — это многопользовательский приключенческий экшен, события которого разворачиваются на Диком Западе. Изначально он создавался как онлайн-режим для игры Red Dead Redemption 2, а позже поступил в продажу как самостоятельный проект.

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