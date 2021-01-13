Абуджа, , 11:49 — REGNUM В больницах столицы Нигерии, Абуджи, отмечается нехватка кислорода и койко-мест для больных COVID-19 в тяжелой форме, передает местная газета The Punch со ссылкой на сообщения врачей.

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По информации журналистов издания, на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом больницы работают на «полную мощность».

По данным нигерийского Центра по контролю за заболеваниями (NCDC), на сегодняшний день в стране зарегистрирован 101 331 случай заражения коронавирусом, в том числе 1361 смертельный случай.

По данным NCDC, в настоящее время страна достигла критического уровня заболеваемости COVID-19, отметив, что больницы не могут справляться с серьезными случаями заболеваниями.

Генеральный директор NCDC Чикве Ихеквеазу заявил, что медицинские работники «будут вынуждены принимать жесткие решения» после всплеска заражений коронавирусом в стране.

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