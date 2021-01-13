Сеул, , 10:40 — REGNUM В Южной Корее расследуют четыре предполагаемых случая заражения птичьим гриппом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что результаты исследования, в ходе которого специалисты определят, является ли вирус высокопатогенным штаммом птичьего гриппа или лет, будут известны через один-три дня.

Отмечается, что расследование проходит на ферме в городе Ансон провинции Кёнгидо, городе Мунгён провинции Кёнсан-Пукто, городе Чонып провинции Чолла-Пукто и городе Пхочхон провинции Кёнгидо.

По состоянию на утро 13 января в Южной Корее выявлено 53 очага высокопатогенного штамма птичьего гриппа H5N8. Сложная ситуация наблюдается в провинции Кёнгидо, где выявлено 14 очагов инфекции, а также в провинциях Чолла-Намдо и Чолла-Пукто — по 11 очагов.

В настоящее время в стране уничтожено порядка 15,1 млн голов домашней птицы.